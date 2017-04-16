摔出公車身亡少女今公祭 家屬悲慟
上個月23日基隆客運1輛公車行經新北市瑞芳區時，2名女國中生在車上站立聊天，不料在轉彎處被摔出車外，遭公車右後輪輾斃慘死。家屬今日在基隆殯儀館舉行公祭，蘇女家屬怒轟：「交通部對這件事不聞不問，難道公車門鬆脫，政府螺絲也跟著鬆。」
就讀國三的蘇姓女學生，3月23日一如往常搭基隆客運1062線公車返家，不料就在離家約200公尺處，客運後方車門突然開起，蘇女疑似因離心力關係，先是摔落到階梯下，接著跌落車外直接遭車輪輾斃。
今日上午基隆殯儀館舉行蘇女的公祭，基隆客運副總經理黃治雄也率同仁到場致意，強調公司會負起全責。「董事長說不管怎麼樣都是我們的責任，這個部分我們已經有跟家屬、在頭七的時候跟家屬表達過，我們願意承擔全部的責任。」
蘇郁琦的堂哥表示，妹妹15歲馬上就要考高中了，卻無法走完這人生重要的一程，同學老師們以畢業典禮方式做為追思，很感謝各界的關心，但對於客運公司、政府公部門的處理態度，家屬至今仍無法諒解。
檢察官勘驗後確定後車門沒啟動按鈕，蘇女不可能誤觸；後車門開關在駕駛座旁，但經查錄影帶，司機也沒有開的動作。36歲陳姓駕駛被依過失致死罪移送，檢方諭令5萬元交保。
(中時)
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