台中舊市場將打造成漫畫家基地
台中市東區南京路旁的第四市場閒置多年，為賦予老市場新生命，市長林佳龍今天下午宣布啟動漫畫(插畫)家進駐計畫，將打造為中台灣漫畫(插畫)家進駐基地，為東區新增一處購物、欣賞藝文的休閒聚落預計2019年完成相關修復工程，2020年開始營運。
第四市場建築物興建於1932年，2015年經市府公告登錄為歷史建築，年久失修，但周邊攤商熱鬧形成新市集，市議員邱素貞、江肇國等人建議下，市府已推動第四市場修復工程，保存市場建築與空間特色。
林佳龍表示，推動漫畫家進駐的意義，在築巢引鳳，吸引人才，活化舊社區，賦予新生命，讓創作、展示、交易，一次完成；有人才就有錢財，如果人潮不來，再多建設都可能淪為蚊子館。
林佳龍指出，近期市府積極推動舊城區各項再生計畫，將透過漫畫(插畫)創意融入活化，並朝具展示觀光、漫畫(插畫)家培訓、民眾體驗功能用途規劃，串聯結合台中帝國糖廠湖濱生態區、綠空鐵道軸線計畫，加以周邊景點刑務所、文創園區舊酒廠，以及民間投資之影城形成文創觀光圈，未來將賦予台中舊城更多魅力樣貌。
邱素貞說，第四市場是東區鄰近民眾方便採買的好地方，更具有濃厚的情感記憶。隨著建國市場遷新址與都市變遷，第四市場也要有新生命：期待在漫畫(插畫)家的帶動下，能讓第四市場不只可以逛街採買，還可欣賞文創藝術，點燃生機。
台中在地漫畫工會及20號倉庫駐村插畫藝術家黃美婷，特地手繪她想像第四市場的未來樣貌，代表在地漫畫(插畫)家對老市場的期待。
(中時)
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