林明禎纖腰唱跳新歌 暢談愛情價值觀

林明禎腳踩10公分高跟鞋，在西門町性感開唱。

林明禎(中)今辦預購簽唱會，媽媽、姊姊驚喜現身打氣。(陳俊吉攝)

大馬甜心林明禎16日為新EP《#ME》舉辦預購簽唱會，她穿短裙、露纖腰以「BB」性感造型登場。林明禎說，原想以平常心面對，前晚更睡飽備戰，結果人到現場便緊張地全身發抖，腳踩10公分高跟鞋唱跳新歌〈Change〉，她形容：「我唱到第３句，才臉皮厚一點克服緊張，也做好跌倒的心理準備。」相隔一年半再回到西門町宣傳，她說：「上一次很緊張，這一次很期待，擔心會沒人來，還一直唱著上張專輯的歌。」

昨日媽媽與姊姊驚喜現身打氣，更溫情喊話「寶貝加油」。有趣的是，媽媽宛如美魔女、姊姊又是大馬小姐出身，母女３人站在一排吸睛十足，她打趣說：「她們回頭率比我還高，都沒有人要看我。」５款新造型票選出爐，長髮的「金山」奪下人氣冠軍，她對結果相當意外：「我以為大家喜歡我短髮，沒想到變心那麼快。」

近來與鄒宗翰傳出緋聞，當下疑惑「男性朋友那麼多，怎會傳出跟他？」男方也傳訊關心「妳還好嗎」。林明禎單身３年多，公司、爸媽都沒禁愛令，現場大呼「好想談戀愛」，無奈拍戲認識的男生都是非單身，問到理想對象，她說：「外表順眼就好，能帶著我成長，差距10歲以內。」坦言心中的男神是已為人夫的周杰倫。她近來為EP、個唱２頭燒，期許若能順利開出紅盤，她脫口承諾「馬上交一個男朋友。」

(中時)