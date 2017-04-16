林明禎纖腰唱跳新歌 暢談愛情價值觀
大馬甜心林明禎16日為新EP《#ME》舉辦預購簽唱會，她穿短裙、露纖腰以「BB」性感造型登場。林明禎說，原想以平常心面對，前晚更睡飽備戰，結果人到現場便緊張地全身發抖，腳踩10公分高跟鞋唱跳新歌〈Change〉，她形容：「我唱到第３句，才臉皮厚一點克服緊張，也做好跌倒的心理準備。」相隔一年半再回到西門町宣傳，她說：「上一次很緊張，這一次很期待，擔心會沒人來，還一直唱著上張專輯的歌。」
昨日媽媽與姊姊驚喜現身打氣，更溫情喊話「寶貝加油」。有趣的是，媽媽宛如美魔女、姊姊又是大馬小姐出身，母女３人站在一排吸睛十足，她打趣說：「她們回頭率比我還高，都沒有人要看我。」５款新造型票選出爐，長髮的「金山」奪下人氣冠軍，她對結果相當意外：「我以為大家喜歡我短髮，沒想到變心那麼快。」
近來與鄒宗翰傳出緋聞，當下疑惑「男性朋友那麼多，怎會傳出跟他？」男方也傳訊關心「妳還好嗎」。林明禎單身３年多，公司、爸媽都沒禁愛令，現場大呼「好想談戀愛」，無奈拍戲認識的男生都是非單身，問到理想對象，她說：「外表順眼就好，能帶著我成長，差距10歲以內。」坦言心中的男神是已為人夫的周杰倫。她近來為EP、個唱２頭燒，期許若能順利開出紅盤，她脫口承諾「馬上交一個男朋友。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。