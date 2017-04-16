對流雲系旺盛 北北基宜桃大雨特報

（截自氣象局網站）

中央氣象局下午2點55分發布大雨特報。氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天雙北、宜蘭縣、基隆及桃園市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

(中時)