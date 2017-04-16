湖北計劃2020年建成國家級大數據產業基地

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新華社報導，大陸湖北省近日印發的「雲計算大數據發展十三五規劃」中提到，到2020年，湖北省雲計算大數據產業規模達到500億元人民幣，積極建成國家級產業基地。

按照該省規劃，依託武漢、襄陽和宜昌等城市，將建設3到4個省級雲計算大數據產業示範園區。

報導稱，湖北將通過建設國家級雲計算大數據產業基地，集聚一批創新能力強的中小企業，成為中國大陸雲計算大數據服務的重要樞紐。

(工商)