保險套掉滿地？泰國潑水節引人遐想

泰國潑水節也稱宋幹節，圖為遊客在向大象潑水。(圖/新華社)

圖為潑水節現場散落的大量保險套。(圖/星暹日報)

泰國潑水節定在每年4月13日至4月16日間，人們在這幾天要互相潑水祈福，算是相當純潔的活動。然而今年的潑水節現場卻出現大量散落的保險套，相當引人遐想。其實，這些套子並非激情後的產物，而是遊客的防水小道具！

據泰國《星暹日報》報導，該國考山路的潑水節結束當天，清潔人員對路面進行整理，意外發現大量使用過後的保險套，令在場所有人大驚失色，認為實在有損傳統習俗形象。

關於這個現象，管理人員懷疑是參與活動的年輕男女留下，因為年輕人血氣方剛，可能是一時衝動，在現場趁亂解決需求。於是報案，請求警方協助釐清狀況。

轄區警察勘查後，發現這些保險套都有破洞，而且還用橡皮筋捆綁起來，確定是外地遊客用來裝水玩樂；此外，可能還有些遊客將保險套用來套住手機防水，據說比坊間販售的防水袋還便宜許多！

(中時電子報)