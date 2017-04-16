法鼓山雲集寺317信徒皈依佛門

法鼓山今(16日)上午在台南雲集寺舉辦祈福皈依大典。（洪榮志攝）

法鼓山今天上午在台南雲集寺舉辦祈福皈依大典，將「提昇人的品質，建設人間淨土」的理念在地深耕。317位來自雲、嘉、南報名皈依的民眾，禮請方丈和尚果東法師開示、親授三皈五戒，開啟心中慈悲和智慧的寶山。

典禮由祈福法會揭開序幕，全場700多人齊誦菩薩聖號，場面隆重莊嚴。隨後即由皈依代表隨同法師，迎請方丈和尚果東法師授受三皈五戒；並在「南無觀世音菩薩」的聖號聲中，依序接受法師祝福，掛上佛牌、佛珠，圓滿皈依儀式。

果東法師以「福慧傳家」期勉大眾修福修慧，寄望信眾皈依之後，能將生活中遭遇的紛擾、挫折等等負面情緒，轉化成為提昇自我的正向能量；並能以「理解現象，包容狀況，持續溝通，成就修行；坦然面對，欣然接受，泰然處理，安然放下」，來面對瞬息多變的環境，用慈悲與奉獻心來關懷家人、利益他人，過踏實的人生。

(中時)