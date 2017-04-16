往返後壁湖、蘭嶼航線無預警停駛 遊客怒：惡劣

興蘭海運公司往返後壁湖及蘭嶼的交通船無預警停駛，目前船隻能停靠港邊。(林和生翻攝)

往返後壁湖至蘭嶼的交通船興蘭海運公司無預警歇業，預計前往旅遊的楊小姐昨晚透過簡訊獲悉消息，從原本期待出遊的興奮瞬間轉為錯愕，更怒斥對方非常惡劣，截至目前為止還聯絡不上業者。

楊小姐指出，原本4月22日與同事一行7人預計至蘭嶼進行4天3夜旅遊，每人2430元船票已經全數付清、共17010元，未料昨晚接到業者僅以簡訊方式告知停航，她立即撥打公司電話都沒人接，後來發現官網也點不進去，心情真的很差。

屏東縣消保官吳清宜表示，根據定型化契約規定，若業者未能如期履約，應全額補償消費者受損的權益，縣府將先瞭解目前有多少人受害，再評估是否需要協助進行團體訴訟。

(中時)