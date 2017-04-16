台一線死亡車禍！簡男慘死留學夢碎 吸毒男遭送辦

15日晚間11點，民雄台一線與164縣道交叉口，發生死亡車禍，肇事車輛車頭全毀，擋風玻璃嚴重損毀。（余信賢攝）

15日晚間11點，民雄台一線與164縣道交叉口，發生死亡車禍，肇事車輛車頭全毀，擋風玻璃嚴重損毀。（余信賢攝）

15日晚間11點，民雄台一線與164縣道交叉口，發生死亡車禍，一名機車騎士當場死亡，機車已被撞爛。（余信賢攝）

15日晚間11點，民雄台一線與164縣道交叉口，發生死亡車禍，肇事車輛車頭全毀，擋風玻璃嚴重損毀，警方正將肇事車輛吊回警局調查。（余信賢攝）

簡姓死者的母親及家屬16日前往殯儀館等待檢察官相驗，死者母親談到兒子不禁悲從中來。（余信賢攝）

嘉義縣一名39歲莊姓男子，疑似毒癮發作，15日晚間11點04分左右，開車北上行經台一線與164縣道交叉口時，疑似遇到紅燈未停，直接衝撞前面一排等候紅燈的機車騎士，拖行102公尺遠，擦撞2台汽車5輛機車，造成6人受傷，1人死亡，警方以3種罪名移送地檢偵辦。

嘉義縣民雄鄉台一線路段昨晚發生一場死亡車禍，一名39歲莊姓男子疑似毒癮發作，未注意紅燈直接衝撞2台汽車5台機車，造成6人受傷1人死亡，5女2男，1台雙載，其餘都是自己騎，目前警方已將肇事者偵訊完畢，等待檢察官複訊。

遭到波及的大三生劉姓學生南華大學，打工返家時，正好經過案發路段，見到肇事者當時駕駛的車輛已經偏向機車道，而自己機車的後照鏡受到波及毀損，見到前方受到撞擊機車上的女性，腳被撞到扭曲變形，自己心有餘悸。

目擊者修車廠許姓老闆表示，11點正在整理店面準備打烊時，聽到巨大聲響碰，回頭一看，驚見馬路上散落一地的機車殘骸，接著看到一台車頭全毀的銀色轎車，駕駛並沒有先下車查看傷者，反而直接從車窗爬到車頂，站在車頂上游走，他雙臂高舉呈現大字狀，站在車頂不知道在做什麼，隨後又躺平在車頂上。

另名呂姓民眾指出，案發當時，正在路上準備返家時，遇到這場車禍，大約回堵半小時。經過現場時，見到多部機車已變成殘骸倒在路旁。受到輕傷的民眾一時之間無法言語，身體一直在顫抖。

簡性死者27歲，民雄寮頂村人，大學畢業後就在嘉義市知名連鎖鞋店工作，擔任店長已4年，是家裡重要的經濟支柱。在昨日晚上下班返家的路上，在台一線民雄段與164縣道等待紅燈時，遭到莊姓嫌犯駕車直直衝撞，造成機車毀損，機車車牌卡在肇事車輛車頭，死者躺在路旁，地上留有大量鮮血，場面十分怵目驚心。

由民眾提供的由對向所拍攝的行車紀錄器顯示，肇事車輛在紅燈倒數8秒時，一路由汽車到衝往機車道，並衝過164縣道，直到下個紅綠燈綠口才停止，更高速撞上正在等紅燈的簡姓男子所騎乘機車，簡男被強烈撞擊力道重擊倒擋風玻璃上，機車也因在地上往前推擠擦出火花。嘉義基督教醫院表示，簡性死者因受到轎車強烈衝撞，造成身上有多處外傷，再到院前已經OHCA(到院前心肺功能停止)，正等待檢察官相驗正確死因。

死者的舅舅聽到姪子下班返家時，在民雄遇到死亡車禍，怒氣沖沖地跑來分局要找肇事者，痛批肇事者很可惡，而死者的親哥哥，抱頭啜泣。簡男家屬多次想進入警局打人，被警方制止勸離。

簡性死者的母親表示，簡男是家中的小兒子，從嘉藥畢業後就到了嘉義市知名影城裡的連鎖鞋店工作，在公司的人緣相當不錯，自己的薪水負擔學貸及房貸，是一個相當乖巧的小孩，前幾天還提前度過母親節，原本還規畫要出國留學，增加自己的學經歷。沒想到，15日下班前死者還打電話給母親說明自己要下班了。沒想到在11點多卻接到派出所的電話，說明簡男在台一線出車禍，不治身亡。簡姓姑姑表示，看到自己的姪子死狀相當慘烈，他被轎車撞飛導致安全帽破裂，後腦勺撞擊到柏油路，全身都是血跡，相當可憐。家屬也相當氣憤，不接受肇事者的道歉。

莊姓肇事者有槍砲傷害重利前科，在駕駛座旁查到0.8克的K他命，他表示在當晚要到民雄找朋友，但在10點左右，因為忍不住，停在嘉義市耐斯百貨附近吸食K他命，吸食之後，在開車往北，快到164縣道路口時，有看到紅燈，準備要踩煞車停止，卻踩到油門，加速往機車道衝去。

莊姓嫌犯供稱自己在嘉義市從事廣告及販售進口水果，還在嘉義市的某間四面佛擔任總務一職。吸毒已有2年的時間，嫌犯在清醒之後，坦承自己吸食毒品，對自己釀成的錯，撞死人表示悔意，會自己全部承擔，但已後悔莫及。莊嫌供稱這是第一次發生神智不清的情形，但有民眾指出莊嫌在自家經營四面佛的宮廟中，曾多次不知緣由從宮廟中衝到馬路中，胡亂揮舞，造成附近民眾心驚膽跳，是一個不定時的炸彈。

民雄分局在偵訊完畢後將莊嫌以公共危險、過失致死、傷害3種罪名移送嘉義地檢署偵辦。

其餘傷者，盧女（18歲）住大林慈濟醫院加護病房，安女（20歲）已轉院女學生小腿骨折，李女（21歲）肢體擦挫傷已回家休息。

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(中時)