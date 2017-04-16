NBA》保羅喬治：最後一擊應該給我投的

溜馬隊保羅喬治(右)持球突破騎士隊厄文。(美聯社)

溜馬季後賽首戰以108-109敗給騎士，主將保羅喬治自責沒有出手最後一擊。保羅喬治投進了關鍵的三分球將比數縮小至1分差，他在最後一波進攻忽然遭到包夾，他傳給C.J.邁爾斯，邁爾斯出手不進，賠上了整場比賽。

保羅喬治說：「我告訴過CJ，最後一擊應該由我負責。我傳球是要擺脫包夾，CJ應該要把球回傳給我的。」當時保羅喬治主導最後一波進攻，騎士隊詹姆斯拋下防守球員上前包夾，保羅喬治不得已將球傳給邁爾斯，他傳出之後立刻跑位向邁爾斯要球，但是邁爾斯就自己出手了。

詹姆斯說：「換成是我被包夾的話，我一定傳給隊友出手。最後一擊應該交由機會最佳的球員，而不是最強的球員。我認為保羅喬治做得沒錯。」

保羅喬治則說：「這不是我不信任隊友，只是最後一擊是我的工作。」邁爾斯接球後只剩下詹姆斯一人在防守保羅喬治，還有足夠的時間讓他回傳，不過他用假動作甩開傑佛生之後，確實獲得了出手的良機，只是這球沒能投進。

(中時電子報)