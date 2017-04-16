曬50萬愛馬仕包坐頭等艙 這女星挨批炫富

香港女歌手岑日珈坐頭等艙還亮名牌包，挨批炫富。(翻攝自岑日珈臉書)

23歲女歌手岑日珈(Angie)出道3年，僅出一張專輯，目前尚無代表作，但屢被傳飽受「富商老闆」寵愛，出身小康之家的她，不僅有專屬車牌的名車，還住豪宅，生活品質看起來相當豪奢，日前她在臉書更新了「度假照片」，映像中的種種，卻讓網友大酸根本炫富。

岑日珈出身普通人家又演藝成績平平，生活卻相當豪奢，被質疑遭包養。(取材自岑日珈臉書)

岑日珈日前來台旅遊，前幾天曬了搭機照，只見她坐著大露雪白長腿，飛機座位相當寬敞，竟是搭頭等艙，且身旁還放著價值50萬的大紅愛馬仕包，相當搶眼，被認為是在炫富，質疑演藝作品不多的她，哪來的錢如此豪奢，懷疑她被包養。對此，岑日珈向東網on.cc表示，因為度假行程決定得倉促，訂不到經濟艙才訂頭等艙，自己是第一次坐，所以拍照留念，更大方透露名牌包是愛慕者送的生日禮物，目前也沒男友，也回應外界質疑，說男方不是老闆或富二代，是腳踏實地自己賺的錢，還說不怕被說包養，笑稱只要是女生，都喜歡收到禮物。

(中時電子報)