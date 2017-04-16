A380塞進更多座位 航空公司未必買單
世界上最大型的客機空中巴士的A380近年來遇到銷售瓶頸，空中巴士目前交機193架A380，但未來5年訂貨僅有126架，遠遜於空中巴士自身估計未來20年有1200架超大型客機的市場。為改善銷售不佳窘境，A380機艙內換上新設計大增客艙座位。
A380問世之初，以寬敞空間極盡奢華的設備著稱，但是面臨嚴酷的市場挑戰，空中巴士決定重新設計機艙內部配置，增加大量經濟艙座位讓航空公司能賣出更多機票。首先空中巴士重新設計聯接上下兩層機艙的新式樓梯間，較舊型樓梯間節省大量空間，可增加34個座位。
其次，過去經濟艙每排10個座位中再擠進1個新座位，從而變為每排11個座位。也就是3-4-3的布局改為3-5-3，可以在同樣大小的經濟艙空間中，增加23個座位。另外在商務艙與豪華經濟艙也設計出更有「效率」的配置，擠出更多座位。經過空中巴士新設計的多方努力，可以讓A380再增加80個座位左右。
雖然空中巴士信誓旦旦，多出來的座位不影響乘客的舒適體驗，不過空中巴士也不用欲蓋彌彰，畢竟市場已經證明只要機票夠便宜，乘客不會在乎乘坐體驗變差。這也是空中巴士企圖以增加座位的設計賣出更多機票，以博取航空公司青睞。
但是根據業內人士分析，A380增加座位之舉未必有航空公司買單。從近年大型遠程客機銷售趨勢可以發現，航空公司比較喜歡載客人數沒有那麼多但營運成本低的雙引擎廣體客機，例如波音787、空中巴士A350等。增加座位的A380不會搶到這塊市場。
最後Ａ380增加的座位多為經濟艙，可能對於商務艙與頭等艙的高階乘客會產生不良的旅行體驗，而商務艙、頭等艙才是航空公司利潤最豐厚的所在，只增加經濟艙座位未必能吸引航空公司訂購A380。
(中時電子報)
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