認養毛小孩！ 南投志工齊動員

南投熱心志工動員，舉辦毛小孩認養活動。（廖志晃攝）

南投縣家畜疾病防治所和熱心志工合作，16日舉辦「愛是不離不棄」毛小孩認養活動，為10多隻小狗找到新家；縣議員陳翰立也到場關心，感謝志工的付出，並提醒大家愛護動物，建立正確觀念與責任感。

南投縣家畜疾病防治所長唐佳永指出，南投流浪犬收容空間，最適合的數量是250隻，目前收容量在250到280隻之間；因為配合零撲殺政策，希望民眾踴躍認養，不要棄養。

流浪犬收容所志工，攜帶24隻狗在南投市小叮噹餐廳前庭，舉辦認 養活動，為10多隻毛小孩找到新的家。

唐佳永表示，提供認養的成犬都是性情溫馴，沒有攻擊性，並且完成狂犬病疫苗注射及結紮；犬齡未滿半年的幼犬，則請飼主在滿6月後，帶回所內結紮。

(中時)