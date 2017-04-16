後塘國小老舊校舍整建 明年新校舍慶90歲
鹿草鄉後塘國小4月16日上午舉行老舊校舍重建動土典禮，今年是後塘國小創校89週年，縣長張花冠與師生家長們約定明年驗收嶄新的教學設備，一同歡慶90歲生日。
後塘國小南棟教室為分期興建的兩層樓建物，建築結構老背少，屋齡近50年，加上耐震係數不足，影響學生受教安全，縣府編列重建經費3168萬元，將新建6間教室及1間大型多功能教室，並拆除舊有司令台，結合新建校舍整體規劃為延伸戶外舞台，預定107年5月落成，提供學生全新的學習及集會空間。
新建校舍16日由張花冠、立委蔡易餘、鹿草鄉長楊秀玉、縣議員林沐惠、戴光宗、林緗亭、王啟澧、詹琬蓁和農會總幹事陳健平等人主持祈福與動土，儀式簡單隆重。
後塘國小學區涵蓋三角村、後堀村及下麻村，是社區重要的文教活動場域，民眾對於教室大樓重建十分重視，以「家有喜事」心情迎接動土典禮，邀請各界關心校務發展的好朋友一起見證歷史的時刻。
校方並安排動靜態學習成果、社區特色團隊表演與社區特色物產外，全校96位學生還製作感恩祈福卡，感謝南棟教室陪伴成長，並展出歷屆畢業師生團體照片，藉由代表著後塘精神的老照片，陪伴師生及賓客穿越後塘歷史迴廊，以感恩的心迎向嶄新的未來。
張花冠肯定後塘國小教學團隊的用心，不但爭取民間資源開辦低年級下午課輔，還有國樂、書法硬筆字、籃球、英語、合唱團等多元社團課程，延長低年級學生學習時間，啟發學生多元能力，藉由表演培養自信心，還設立多項獎助學金及協助清寒學生安心就學。
(中時)
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