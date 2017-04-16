復活節瘋彩蛋 出奇蛋禁入美國要注意

台灣版新包裝健達奇趣蛋(圖片來源：kinder官網)

復活節到來，眾多兔子與彩蛋商品出現在市面上。不過需要注意的是，美國海關及邊境保護局芝加哥辦公室(CBP Chicago)轉貼加拿大邊境服務局(Border Services PRA)的發文，提醒入境美國的旅客，健達巧克力出奇蛋在美國屬於違禁品，如被查獲，每顆最高罰款折合台幣約3.6萬元(美金1200元)！

美國消費品安全委員會（CPSC）認為，健達出奇蛋的設計並不安全，幼童有可能因為誤食裡面的小玩具而噎死或嗆死; 聯邦食品暨藥物管理局（FDA）也規定不允許食品中添加非營養物質物，因此，在美國屬於違禁品。此外，法新社在2016年也曾報導過有3歲女童，不慎吞下健達出奇蛋(Kinder Surprise)內藏的玩具零件，導致窒息致死的報導。

健達出奇蛋來自義大利食品商Ferrero所生產，也是生產金莎巧克力的知名廠商，是包含玩具的巧克力蛋，由於新鮮有趣，過去廣受各地孩童的喜愛，目前盒裝的出奇蛋產品都有註明只供三歲以上孩童使用，在台灣，健達出奇蛋已改名健達奇趣蛋，包裝也由原本完整巧克力蛋變成膠殼上下分層裝，半層放置巧克力、半層放置玩具。

(中時)