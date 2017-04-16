過動症到底藥不藥？高榮台南分院解迷思

注意力不足的孩子，可透過持續半年個別遊戲治療等其他替代治療取代藥物。(曹婷婷攝)

「動、動、動，孩子就是靜不下來，東西常常忘記帶或不見，學校老師一直反應上課不專心、話很多、成績表現落差大，因為動作太大時常不小心弄到別人，人際關係也不好。」高榮台南分院兒童健康發展中心主任潘潔慧說，門診越來越多類似家長求救，根據研究發現，12歲以下兒童注意力不足過動症盛行率約5-7%，男女比例為4比1；近6成患者屬於「注意力不足症狀」暨「過動衝動症狀」2種混合型。

她也強調，臨床上，家長願意帶孩子就醫的比例只有百分之1，且多數係已經嚴重造成孩子在家庭、學校或社會各方面表現障礙，才來求助於醫師。

潘潔慧醫師指出，注意力不足過動症患者，可能在6足歲前就會出現包含無法專注、過動、衝動等症狀，讓父母感到難以照顧，或被誤會管教能力出現問題，如果父母及早帶孩子就醫，經專業醫師診斷及臨床心理師評估確診後，透過個別或團體心理治療，以遊戲治療、行為改變技術、加強親職教養技巧等方式介入，能有效降低該症狀帶來的衝擊。

身心科蘇偉碩醫師表示，關於注意力不足過動症兒童的藥物治療，近來引發社會關切討論，注意力不足過動症是一種國際醫學上確認的疾病，根據國外研究顯示，藥物、行為治療，或2者合併治療對於患者有明顯療效。

蘇偉碩進一步表示，每個孩子都是獨特個體，有不同的體質和家庭與社會環境，關於注意力不足過動症兒童是否用藥？父母可以透過醫師評估說明藥物治療的效果與副作用，讓孩子可以安全服藥，並協助他們維持更好的專注力，減少衝動造成的人際困擾。

院長王志龍醫師強調，現代醫學已摸索出可有效幫助這些孩子的方法，讓他們的能力和潛力不再被埋沒。他說，該院兒童健康發展中心有完整的醫療團隊，可以評估孩子疾病狀態，提供最適合的治療方案。

該院兒童健康發展中心將於19日下午辦理兒童專注力團體，歡迎有興趣民眾可撥打電話(06)312-5101分機2303小兒科蕭逸琳心理師洽詢報名。

(中時)