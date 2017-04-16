白百何陳羽凡認離婚2年 卓偉再爆：分居，沒辦手續
大陸女星白百合近日爆出出軌疑雲，和歌手老公陳羽凡沉默5天，兩人今（16日）分別發聲，表示他們早在2015年離婚，雙方皆稱是為了給孩子的童年一個完整的家庭，才沒對外公開離婚一事，不過，「大陸第一狗仔」卻又接著爆出兩人應該還沒辦手續。
陳羽凡今凌晨PO出一段影片，表示早在2015年和白百何協議離婚，並同時宣布「無限時退出娛樂圈」，讓大家相當震驚，而稍早白百合也發聲明首度回應，對於此事給陳羽凡造成的影響感到抱歉，並向彼此的父母和9歲兒子元寶說對不起，希望外界給他們一點空間，「把我們的家事留給我們自己處理。」
不過，兩人既已離婚2年，去年還多次放閃，引來大批網友酸他們演很大，根本是為了合體秀恩愛撈金，而揭發這次「出軌門」的狗仔卓偉，今被網友問到兩人在2015年離婚的說法是否真實，卓偉則稱白百合和陳羽凡分居2年多，但應該還沒辦離婚手續，使得兩人婚姻狀況再度成謎。
(中時電子報)
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