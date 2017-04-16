「擋土牆3公尺」門檻 雲縣土木包工業陳情：一國兩制
雲林縣府2015年公告土木包工業承攬雲林縣轄內工程範圍，其中「筋混凝土擋土牆高度3公尺以下」各工程單位解讀不同，土木業者陳情生計受阻，雲林縣建設處允諾參考其他縣市做法，以及檢討是否定義不清。
建設處2015年11月公告土木包工業承攬雲林縣小型綜合營繕工程，限額造價600萬元以下、建築物高度3層以下或高度13.5公尺以下、建築物地下開挖深度2.5公尺以內且無附健地下室、鋼筋混凝土牆高度3公尺以下。
針對「鋼筋混凝土牆高度3公尺以下」，雲林縣土木包工業商業同業公會理事長王金賢表示，此一限制指的應是「建築類」的混凝土牆高度，而非排水溝之類的混凝土牆。
王金賢指出，縣府水利處、地方鄉鎮市公所的小型水利工程從嚴解釋，縣府工務處則未加以限制，鄰近的嘉義縣、彰化縣、農委會水保局工程也無限制。
10多家土木包工業者陳情縣議員蔡東富，蔡東富表示，任何法規都不應一國兩制、解讀不一，建設處應解釋清楚，否則拖垮包工業生計，也衝擊政府小型工程進度。
土木包工業者表示，擋土牆是基礎工程，擋土牆高度3至5公尺的水溝佔80%，跨溝橋一下去就是3米，此一規定使得大多居於30萬到500萬元的工程也不能投標，200家土木包商都受衝擊。
建設處長蘇孔志、水利處長許宏博接受陳情，蘇孔志表示，水利工程是否有分類？建築類範圍為何？將召集相關單位檢討2015年公告的立意，並參考他縣市法規與解釋。
(中時)
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