報復女友上傳性愛片 男判刑3月

一名俞姓男子不滿女友分手，不僅跑到女友公司大吵大鬧，甚至將與女友一同入鏡的性愛影片上傳至網路，還以受害者自居搶先報警處理。台灣高等法院審理認為，俞男自承是性愛影片的唯一持有者，且該影片上傳至網路之際，正是俞男女友另結新歡之時，認定俞男即是上傳影片之人，依妨害風化罪判處3月徒刑。

判決指出，俞姓男子2014年間向警方報案，指稱經友人告知後，驚覺自己與前女友多年前的性愛影片遭上傳色情網站；俞男前女友數日後也經友人告知成為性愛片女主角，氣得控告俞男。

俞姓男子到案否認上傳影片，表示自己也是經由友人告知才發現，還推稱可能是將電腦送修過程中，遭有心人士上傳檔案。

法院審理發現，俞姓男子2014年初即遭前女友提出分手，心生不滿多次到女友公司理論，雙方為此鬧得不可開交。俞男前女友最後選擇相應不理，但俞男懷疑前女友因另結新歡，因此上傳影片報復。

(中時)