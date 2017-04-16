被問「是國際巨星小S？」小S下秒竟被潑冷水

小S分享機場對話，透露自己被問「妳是國際巨星小S？」沒想到小S下一秒卻被潑冷水。（圖／取材自小S 徐熙娣臉書）

綜藝天后小S（徐熙娣）主持風格麻辣、犀利，更以直率個性獲得大批粉絲支持，日前小S出席米蘭時尚周，以獨特造型躍上外媒，登上《紐約時報》時尚版成為國際巨星，而小S今（16日）經過海關時，被問「妳是國際巨星小S嗎？」她點頭表示身分後，不料小S卻被潑冷水，讓她傻眼直呼：「有些話後面其實不用接別的。」

小S展現幽默談話風格回應「就是停在一個最美的句點就可以了。」（圖／本報系資料照片）

小S稍早在臉書曬自拍照，透露將出國工作，小S隨後曬出影片，分享機場對話，透露她過海關時，被工作人員認出，並問她「請問妳是國際巨星小S嗎？」小S當下開心說：「沒錯，我就是」，沒想到對方卻回應「我知道妳很喜歡聽這種話」。

小S被潑冷水，儘管她直呼「有些話後面其實不用接別的」，不過小S展現幽默談話風格「就是停在一個最美的句點就可以了。」影片曬出引發熱議，網友也紛紛留言「他成功讓妳記住了」、「應該是你的粉絲」。

(中時電子報)