開季狀況出色 唐肇廷因自打球休兵一天
統一獅外野手唐肇廷，昨面對富邦悍在9局時，因自打球下場，今休兵一天，他表示，走路還有點痛痛的，不過應該休息個一兩天就OK了。
唐肇廷今年開季表現出色，目前出賽14場，共擊出13支安打，打擊率3成61，昨役先發面對富邦，3打數2安打，還選到兩次保送上壘，可惜卻因自打球打到右腳，唐肇廷說，現在還是會痛，不過應該沒有什麼大礙。
開季有好表現，不過唐肇廷透露，其實春訓期間狀況沒有很好，他指出，去年秋訓期間首度去日本鳥取訓練，雖然感覺訓練方式很好，但運用到春訓上，卻有些不適應，所以馬上調回原本的訓練方式。
雖然今年改變訓練方式未成功，唐肇廷表示，未來還是會繼續去嘗試鳥取的訓練模式，可能從球季結束就要開始，相信對自己會有很大的幫助。
(中時電子報)
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