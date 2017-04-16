八田與一銅像命運多舛 躲過戰亂 今卻遭斬首
「嘉南大圳之父」八田與一銅像遭斬首，台日譁然，八田銅像建於1931年，早年在嘉南人民守護下，躲過日本戰敗、國民政府來台撤除日人銅像命運，一度塵封火車站倉庫，1981年重回原址，怎料，卻在逝世75周年前夕遭毀。
八田與一銅像1931年矗立烏山頭水庫園區，隨後即因戰爭爆發，當地百姓唯恐被徵收熔解，供應軍需使用，偷偷移走塑像，這一卸下，直到1981年才又回到原址。
據悉，這段等待銅像歸位的漫長時間，嘉南農田水利會就擔心萬一銅像有什麼狀況，只要有銅像模型，即可再製，於是鑄造母模留底，因此，今天一發生慘遭鋸頭憾事，嘉南農田水利會隨後已著手評估修復事宜。
八田與一銅像有個小故事，當年，嘉南人民為感念八田與一貢獻，成立「八田之友會」，提出為他塑像時，遵照八田意願，銅像不要威嚴站在高台聳立之姿，因他認為自己建造水庫期間，每天穿工作服、布鞋加上綁腿，根本沒穿過西裝，於是銅像才會穿著工作服、席地而坐。
八田遭斬首事件，有人將其與蔣公銅像遭破壞相提並論，不過，很多文史工作者與民眾都認為，八田與一早年建造兼南大圳、烏山頭水庫，造福台灣農民，有後人評論，台灣人之所以感念八田與一，不僅感念其功績，也是因為八田與一人格值得感佩。
(中時)
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