三生緣定日月潭，荷蘭男纜車上求婚

荷蘭籍男子派崔克Patrique,在浪漫的日月潭纜車中,向女友Michelle求婚。(廖志晃翻攝)

派崔克Patrique和女友步出纜車,九族文化村以原住民歌舞相迎。(廖志晃攝)

荷蘭籍男子派崔克Patrique,16日在浪漫的日月潭纜車中,向相戀3年的女友Michelle求婚,女友喜極而泣,允諾一生相伴!派崔克表示,看到台灣觀光局的文宣,知道日月潭浪漫又美麗,空中俯瞰更美,因此決定在纜車上求婚。

九族文化村經理黃瑞奇表示,Patrique派崔克日前寫信到九族,希望協助他在纜車上,向女友蜜雪兒求婚;由於女友生日是4月29日,因此,希望保留第29號車廂,讓他在日月潭的上空,許下今生的承諾。

蜜雪兒搭上29號纜車,本來以為是男友安排的生日禮物,想不到派崔克在纜車中獻上玫瑰花,單膝下跪求婚,當場開心地戴上戒指;兩人步下纜車時,笑意盈盈,九族文化村也特別安排原住民舞蹈向他們祝賀。

派崔克表示,他和女友很喜歡亞洲文化和美食,因為台灣是Heart of Asia,而日月潭是Heart of Taiwan, 加上他自己誠懇的心 Heart of Patrique,向女友獻上3顆心。

這對鴛鴦在荷蘭從事資訊科技通信業,此次到台灣環島旅行,在日月潭情定終生,預計明年結婚,並且回到台灣度蜜月。

日月潭風管處表示,這場跨國空中求婚,顯示觀光局推動國際觀光有成,加上耶穌堂重新開放,最近推動的浪漫之旅成效顯著,希望越來越多的國際遊客,到日月潭求婚或度蜜月。

(中時)