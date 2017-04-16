三生緣定日月潭 荷蘭男纜車上求婚
荷蘭籍男子派崔克Patrique，16日在浪漫的日月潭纜車中，向相戀3年的女友Michelle求婚，女友喜極而泣，允諾一生相伴！派崔克表示，看到台灣觀光局的文宣，知道日月潭浪漫又美麗，空中俯瞰更美，因此決定在纜車上求婚。
九族文化村經理黃瑞奇表示，Patrique派崔克日前寫信到九族，希望協助他在纜車上，向女友蜜雪兒求婚；由於女友生日是4月29日，因此，希望保留第29號車廂，讓他在日月潭的上空，許下今生的承諾。
蜜雪兒搭上29號纜車，本來以為是男友安排的生日禮物，想不到派崔克在纜車中獻上玫瑰花，單膝下跪求婚，當場開心地戴上戒指；兩人步下纜車時，笑意盈盈，九族文化村也特別安排原住民舞蹈向他們祝賀。
派崔克表示，他和女友很喜歡亞洲文化和美食，因為台灣是Heart of Asia，而日月潭是Heart of Taiwan， 加上他自己誠懇的心 Heart of Patrique，向女友獻上3顆心。
這對鴛鴦在荷蘭從事資訊科技通信業，此次到台灣環島旅行，在日月潭情定終生，預計明年結婚，並且回到台灣度蜜月。
日月潭風管處表示，這場跨國空中求婚，顯示觀光局推動國際觀光有成，加上耶穌堂重新開放，最近推動的浪漫之旅成效顯著，希望越來越多的國際遊客，到日月潭求婚或度蜜月。
(中時)
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