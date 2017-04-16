中華大悲法藏會慶讚佛誕日 500份便當免費與民眾結緣
中華大悲法藏佛教會為慶讚佛誕日，今〈16〉日在仁愛公園前廣場舉辦「浴佛感恩幸福季」園遊會，除設有浴佛祈福區及好運到轉經輪區，讓民眾浴佛、轉經輪，並發送500份美味蔬食便當與民眾免費結緣，讓受惠民眾都心懷感恩。
今天的埔里仁愛公園廣場，由中華大悲法藏佛教會埔里分會─彌陀共修會舉辦的「浴佛感恩幸褔季」園遊會，在開幕式中，特別禮請出家法師帶領大眾一起恭誦讚偈，將佛法功德力，迴向給所有與會大眾善信，希能消弭台灣近期諸多災難，招感平安吉祥。
會場浴佛區，更是吸引上千虔誠信眾熱烈湧至，並在志工引導下展開浴佛，洗滌自心煩惱；今天的活動豐富多元，除莊嚴浴佛、轉經輪開運納褔、並有健康義診、有獎徵答、好書贈送、二手愛心義賣等…以及免費發送500份便當，與大眾結緣，讓大家體驗新飲食文化的美味蔬食，現場充滿熱鬧氣氛，好吃又好玩。
中華大悲法藏佛教會理事陳伯棣表示，該會在理事長龍德上師教示下，秉持「人溺己溺，人飢己飢」精神，長期致力推廣善書、各項教化人心、社會關懷、慈善公益…等慈善事業，每年都會到全省各地及埔里地區舉辦關懷大眾的「浴佛感恩幸福季」園遊會活動，期讓民眾生活充滿正向能量。
(中時)
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