奇美博物館出馬！八田與一斷頭銅像 預計1周內修復
烏山頭水庫內的八田與一銅像今晨驚傳遭人斷頭，頭部也不知去向，消息一出驚動台日各界，市長賴清德指示盡速修復，嘉南農田水利會評估修復事宜，奇美博物館下午也派員前來協助，將以館內收藏的八田半身像切割後接合，預計1周內可以完成修復，以便趕上5月8日舉行的追思儀式。
奇美博物館表示，多年前曾經依照烏山頭水庫內的八田與一銅像，鑄造出3尊半身銅像，分別放在奇美博物館及嘉南農田水利會的八田與一紀念室，另一尊則送給日本留念，奇美董事長許文龍在得知消息後，指示館方協助修復。
奇美博物館與嘉南農田水利會溝通後，決定以館內收藏的半身銅像進行修復，下午派雕刻藝術家前去現場了解斷面紋理，以利後續切割結合作業進行，預計在1周內可以完成。
(中時)
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