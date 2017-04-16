年輕選手不急上一軍 黃甘霖：寧犧牲時間換未來

統一獅總教練黃甘霖很肯為二軍選手敞開機會的大門。(中央社資料照)

蘇智傑在二軍打得火燙，但統一獅的「蔗總」黃甘霖卻仍沒有選擇讓他們上一軍，為何寧願選擇忍耐？蔗總16日對戰富邦悍將賽前直言，並不是不想讓他上，只是得放得更長遠看，拿出表現就有機會上，包括其他二軍的選手也一樣，「繳出表現就有機會」正是今年蔗總接任總教練首年，帶兵的主要策略。

「寧願犧牲時間換球員未來」今天再次談到關於蘇智傑的話題，蔗總直言單憑打擊實力，蘇智傑絕對沒問題，但守備依然是沒讓他上一軍的關鍵，「並不是蘇智傑守備不好，但還需要練得更紮實，如果貿然上一軍，漏球影響到心情，對他的未來沒有幫助。」在統一一壘卡有高國慶、買嘉儀的狀況下，他希望給蘇智傑更多練守備的機會。

強調「未來性」不急於躁進，是蔗總今年的帶兵之道。他表示，每天都會看二軍傳來的選手報告，自己也都會看二軍的比賽、保持聯繫；同時還有一個關鍵，是他要求二軍選手們調整心態，用一軍的態度去打二軍比賽，「只要表現好，就會有機會！」

蔗總表示，就如林航、林威志一樣，「一軍表現不好，就下去調適一下」，球員們都需要機會磨練，才會成長，所以只要球隊有哪個位子有狀況，他都願意從二軍把球員拉上一軍，「他必須保持好狀況，等待機會。」蔗總期望用這樣的方式，能激起內部競爭與共鳴，「希望打出讓球迷感動的比賽！」

(中時電子報)