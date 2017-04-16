福建自貿區新增台資企業逾1400家

新華社報導，福建省自貿辦統計數據顯示，自2015年掛牌以來，自貿區率先對台開放了金融、增值電信、醫療、旅遊、人力資源以及電子商務等50多個領域，而福州、廈門以及平潭3個片區新增台資企業共1,411家，占全省新增台企的9成，顯示福建自貿區成為閩台深度合作的重要平台。

(工商)