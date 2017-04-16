愛鳥意外遭竊 警循監視器逮街友
家住台北市萬華區的胡姓女子，她飼養10多年的一隻皇冠鸚鵡「小乖乖」，日前從住家前的鐵台上消失不見，由於「小乖乖」平時腳部有綁著鐵鍊，未曾有過掙脫紀錄，胡女懷疑愛鳥遭人竊走報案；警方透過監視器追查，發現竊賊是當地一名林姓街友，循線找回「小乖乖」送還飼主。
胡姓女飼主說，這隻鸚鵡是她從小養到大的，就像是她的小孩子一般，是無價之寶，每當她喊叫牠的名字「小乖乖」時，就會發聲回應她，讓她感到很安慰。平常白天如果沒有下雨，會用鐵鍊把「小乖乖」栓在住家前牠專屬的鐵台上，吸引不少過往路人的眼光。
數日前，「小乖乖」竟突然從鐵台上不翼而飛，研判是被人偷抓走。警方獲報調閱監視器畫面，果然發現「小乖乖」遭人抱走，研判竊賊可能將鸚鵡帶到萬華地區的知名鳥街銷贓，但經清查卻一無所獲。
員警再擴大調閱監視器，發現竊賊經常在貴陽街一帶出沒，懷疑是街友，前往該處查訪，果然聽到當地街友談論有人「賣鳥得萬元」的消息，隨即循線將竊賊50歲的林姓竊賊逮捕到案，得知他將鸚鵡以1萬元價格賣給不知情友人，順利找回鸚鵡。
(中時)
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