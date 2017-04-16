台14甲線合歡山公路17日辦自行車挑戰賽 交通管制

台14甲線從武嶺至合歡山遊客服務中心，全長1.5公里，定明17日上午6時至下午15時，因舉行「台灣KOM登山王之路‧春季自行車挑戰賽」將實施交通管制，籲請用路人遵守交通指揮，小心駕駛。

該項活動由交通部觀光局委託中華民國自行車協會辦理，活動期間由中華民國自行車騎士協會志工沿線進行交通疏導，重要路口由轄區所屬警察分局派員警協助交通維持，交通路段為省道台14甲線31公里又300公尺至32公里又855公尺處，也就是武嶺至合歡山遊客服務中心。

(中時)