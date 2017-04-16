失聯逾十日 中橫山區發現1男屍
來自台南市1名44歲李姓男子，本月5日獨自開車至合歡山，將車停放在金馬隧道旁後，就此人間蒸發，家屬心急委託高雄市飛鷹搜救隊連尋多日，昨日中午以空拍機在距離轎車附近懸崖下方約200公尺處，發現李男遺體倚靠在石頭旁，因當時山區天候不佳，在今日將遺體吊掛下山。
太魯閣國家公園管理處指出，9日接獲民眾報案，在中橫公路123公里處的金馬隧道旁，發現一部銀色轎車停放多日，經警方調查，車主為家住台南市，疑患有憂鬱症的李姓男子，家屬指稱，李男5日外出後，遲遲沒有回家，懷疑可能失聯受困山區。
花蓮縣消防局、太管處、保七第九大隊合歡小隊、新城警分局合歡派出所及神鷹搜救隊，連續多日入山搜尋未果，因山區豪大雨及濃霧，搜救工作被迫暫停，15日再次攜帶遙控直升機進行搜索，終於在轎車停放處附近下方200公尺深的懸崖尋獲李男遺體。
因路途遙遠，天色已昏暗，消防局救難人員今天上午會同家屬前往山區，以繩索垂降方式，將李男遺體吊掛下山，檢警初步相驗排除他殺嫌疑，懷疑有憂鬱症的李男可能獨自一人到合歡山區尋短，遺體已由家屬領回，詳細原因將由檢警進一步調查。
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