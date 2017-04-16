腦髓像豆腐晃蕩 鬼鬼重摔腦震盪畫面曝光
藝人鬼鬼(吳映潔)日前驚爆錄製節目不慎摔倒，沒想到竟造成腦震盪，讓人擔心不已，昨(4/15)節目播出，意外發生當下的影像也曝光，倒地的瞬間相當突然，也當時跟她搭檔遊戲的夥伴宋威龍相當愧疚，在微博發文求原諒，保證「下次一定妥妥的」。
鬼鬼上周參加陸綜《快樂大本營》錄影，節目中玩「搭檔向前行」遊戲，她由大陸男星宋威龍背著闖關，兩人卯足全力拚得第一，只是最後因贏了遊戲而鬆懈了警戒，只見男方準備將鬼鬼放下時，她高舉雙手歡呼，就這樣在腳還被抓著的情況下，直挺挺後倒，後腦直接撞到地板，嚇壞現場眾人。
當下鬼鬼還能笑著坐起，燦爛大笑形容：「「頭這樣咚～」，安慰大家她沒事，之後繼續正常錄影，沒想到事發後她暈了2、3天，回想當時心有餘悸「覺得腦髓像豆腐一樣晃來晃去」，去看了醫生才知道有輕微腦震盪，讓宋威龍相當愧疚，眾星友也紛紛關心，周湯豪更在出席活動時心疼地說：「希望她早日康復，她頭腦已經不好還這樣」， 而還好醫生說只要多休息即可，她也說現在自己「很安全」。
(中時電子報)
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