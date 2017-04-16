竹市民宅冷氣機火警 疑為引燃鞭炮所致

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

起火的冷氣機。（徐養齡翻攝）

新竹市大庄路1處民宅，16日下午3時許傳出火警，消防隊據報趕抵，發現為位於2樓的窗型冷氣機起火，緊急撲滅後未造成人員傷亡，損失約1000元。

警消初步勘查，1樓地面留有不少引燃後的鞭炮，不排除火勢是鞭炮爆炸所致，詳細起火原因由火調科釐清中。

(中時)