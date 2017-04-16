白沙屯三媽到斗六遶境　選擇甲路線

斗六市長謝淑亞代白沙屯三媽抽出甲路線。（斗六市公所提供）

白沙屯三媽（左1）11日已經駐駕受天宮。（周麗蘭攝）

雲林斗六市鬧區最大媽祖遶境活動十九日登場，今年邀請白沙屯媽祖「贊境」，由於有甲、乙兩路線，今天上午受天宮主與斗六市長擲茭請示，白沙屯三媽選擇了甲路線。

四月十九日（農曆三月二十三日）是媽祖聖誕，斗六市今年媽祖遶境邀請特別來賓白沙屯媽祖一起遶，十一日已經駐駕受天宮。

斗六迓媽祖分成甲、乙兩條路線，分別12公里、17公里，為了尊重白沙屯媽祖意願，今天早上擲茭決定。

答案揭曉，白沙屯三媽選擇甲路線，甲路線帶領遶境的媽祖剛好是受天宮三媽。受天宮廟方笑稱，或許兩位三媽這幾天熟識，所以選了同一路線互相照應。

為方便白沙屯媽祖的香燈腳陪同贊境，受天宮協調友宮南聖宮香客大樓，有需要的香燈腳可提前向受天宮文宣組報名，住宿費200元。詳情可上斗六門受天宮粉絲專頁查詢。

(中時)