擺脫黨校陰影 政大要改校歌

政大在合唱比賽時曾影參賽學生在比賽時高舉「喂！還我創作校歌」標語，並且罷唱舊校歌。校方近期組成檢討現行校歌委員會，準備推出修訂版歌詞。（取自政大野火陣線臉書）

國立政治大學的校歌因為有「實行三民主義為吾黨的使命」「建設中華民國是吾黨的責任」的字句，一度被學生罷唱，現在校方成立「檢討現行校歌委員會」，研議可行方案。

政大的校歌創作於民國29年底中央政治學校時期，由作曲家李抱忱譜曲，當年教育長陳果夫填詞，傳唱超過75年，也因為校歌列為校內合唱比賽「文化盃」的指定曲目，可以說每個政大人都對校歌琅琅上口。

不過校歌其中一段「實行三民主義為吾黨的使命；建設中華民國是吾黨的責任。」卻傳達出黨校的訊息，雖然10多年前有聲音倡議修改校歌，卻遲遲未能成功。前年的文化盃甚至出現多系拒唱校歌，讓校方終於決定組成檢討現行校歌委員會。

檢討現行校歌委員會在經過4次會議後取得共識，決定尊重歷史傳承與政大人的共同回憶，保留現有歌曲，並新增修訂版歌詞，與原版並陳歌唱。

修訂版歌詞主要更動的部分，包含將「管理眾人」改為「服務眾人」，將「革命建設」改成「國家建設」，最具爭議的「實行三民主義為吾黨的使命；建設中華民國是吾黨的責任。」則修改為「實踐民主法治是我們的使命；維護自由人權是我們的責任。」

不過對於修改校歌，也有反對聲音，認為政大創校有其歷史與色彩，應尊重並了解過去的歷史。也有人直言，政大是黨校這段歷史不須抹去也不用修補，局部更改校歌就是篡改歷史，但完全廢除校歌則是在抹去歷史，因此建議創作全新校歌並行。

(中時電子報)