幼幼足球賽開踢 小戰士追球萌翻
花蓮縣「議長盃」幼兒足球錦標賽，今日在北埔國小熱鬧開踢，全縣多達80隊參賽，全場吸引3百多名親子到場為足球小將們加油打氣，年紀只有四、五歲的小戰士，在場上開心追球，展現絕佳默契與好腳力，希望讓小球員從小玩出興趣，為後山培養未來足壇球星。
由花蓮縣足球協會主辦的「議長盃」三對三國小幼兒及低年組足球錦標賽，今早展開激烈交鋒，全場吸引3百多名親子到場為足球小將們加油打氣，加油聲不絕，家長見小孩射門得分，興奮跳起來歡呼，比小朋友還開心。
花蓮足協理事長陳益雄說，3人制足球規則簡單，只要3個人就可以下場比賽，不用守門員，只要不用手碰球、動手推、踢人，球場及比賽時間可彈性調整，沒有古板規則，因此受到各國小學童歡迎，盼藉由趣味活動，讓足球運動從小向下扎根。
花蓮縣議長賴進坤表示，足球運動近年越來越獲家長重視，此次幼兒選手年紀只有四、五歲，卻在場上有著奮戰精神，從現場親子互動、團隊合作精神，見證花蓮運動教育的成效，期待經由賽事推廣，培育花蓮子弟成為未來國家足球界的明日之星。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。