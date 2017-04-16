幼幼足球賽開踢 小戰士追球萌翻

花蓮縣「議長盃」幼兒足球錦標賽，學童展現腳下功夫。（許家寧攝）

「議長盃」三對三足球錦標賽，今年全縣共有80隊參賽。（許家寧攝）

花蓮縣「議長盃」幼兒足球錦標賽，今日在北埔國小熱鬧開踢，全縣多達80隊參賽，全場吸引3百多名親子到場為足球小將們加油打氣，年紀只有四、五歲的小戰士，在場上開心追球，展現絕佳默契與好腳力，希望讓小球員從小玩出興趣，為後山培養未來足壇球星。

由花蓮縣足球協會主辦的「議長盃」三對三國小幼兒及低年組足球錦標賽，今早展開激烈交鋒，全場吸引3百多名親子到場為足球小將們加油打氣，加油聲不絕，家長見小孩射門得分，興奮跳起來歡呼，比小朋友還開心。

花蓮足協理事長陳益雄說，3人制足球規則簡單，只要3個人就可以下場比賽，不用守門員，只要不用手碰球、動手推、踢人，球場及比賽時間可彈性調整，沒有古板規則，因此受到各國小學童歡迎，盼藉由趣味活動，讓足球運動從小向下扎根。

花蓮縣議長賴進坤表示，足球運動近年越來越獲家長重視，此次幼兒選手年紀只有四、五歲，卻在場上有著奮戰精神，從現場親子互動、團隊合作精神，見證花蓮運動教育的成效，期待經由賽事推廣，培育花蓮子弟成為未來國家足球界的明日之星。

(中時)