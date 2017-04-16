蘇花公路救護車與曳引車相撞 2人輕傷

今天下午近4時許，一輛救護車與曳引車發生車禍，救護車駕駛、救護員輕傷。（翻攝照片）

今天（16日）下午近4時許，一輛民間救護車從南澳往蘇澳北上途中，在蘇花公路111公里一處轉彎處時與曳引車相撞，救護車駕駛莊姓男子與林姓救護員受輕傷，警方表示，經送醫後，2人並無大礙。

事故發生後，蘇澳警分局已派員在場管制交通，現場一度維持單線雙向通行，曳引車駕駛吳姓男子與救護車駕駛酒測值均為零，事故發生原因警方調查中。

(中時)