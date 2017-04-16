舊石器時代航向沖繩 臺日合作竹筏活水湖試划

肩負舊石器時代航海實驗的竹筏，今天在活水湖展開試划。（莊哲權攝 ）

肩負舊石器時代航海實驗的竹筏，今天在活水湖展開試划。（莊哲權攝 ）

肩負舊石器時代航海實驗的竹筏，今天在活水湖展開試划。（莊哲權攝 ）

臺灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作「2017跨越黑潮復現3萬年前臺灣沖繩之間航海探索計畫」，由阿美族工藝師LAWAY打造1艘5人座竹筏，今天首度在活水湖試划，LAWAY表示，未來要面對的是洶湧的黑潮，而不是平靜湖面，仍須不斷測試與調整。

這艘擔負由臺日合作，驗證3萬年前史前人類從臺灣航向日本沖繩的竹筏，由阿美族人LAWAY歷經1個多月取材、製作後正式完工，工作人員以卡車運來，青年志工合作抬下車，LAWAY於湖邊灑酒祈福後，今天首次下水試劃。

這艘專為橫渡黑潮打造的竹筏長達11公尺、寬80公分，重約600公斤，昨天先由3名青年試劃，逐步增至5人，LAWAY親自測試後發現部分細節需要修正，也得增加舷外浮桿來增加平衡性。

LAWAY表示，史前人類沒有精密工具，因此製作過程盡量保持原始製作手法，連綁藤都模擬史前人採石器助綁、切割竹子也是使用石片；船身雖參考阿美族竹筏製作概念，但阿美族人的竹筏適合近海作業，這艘竹筏設計呈尖頭、狹長船身，可以海上乘風破浪。

日本國立科學博物館人類史研究組長海部陽介指出，考古發現日本沖繩3萬年前突然出現人類社群，推測有極大的可能經航海由臺灣遷徙過去，而可能的工具是木、竹或草編的船，為了重現古人航行過程，計畫2年後由花東一帶以竹筏航行到200公里外的日本「與那國島」。

這場「實驗航海」要研究的是3萬年前舊時器時代人類的的航海路線，當時人類僅會原始的砸、敲等技能來打造石器工具，要在這樣的背景下打造一艘船筏，有其困難度，而學者連船型、材質都還沒有定論。可說是臺灣首次舊時器時代航海研究實驗。

(中時)