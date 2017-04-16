響應新南向 新竹縣與越南同塔省簽合作

新竹縣政府今與越南同塔省簽訂合作備忘錄，由新竹縣長邱鏡淳（左）、同塔省副省長團晉寶（右）代表簽署。（莊旻靜攝）

響應新南向！新竹縣政府今天（16日）下午與越南同塔省簽訂合作備忘錄，未來有助於提升雙方投資、貿易、旅遊、教育文化、人才等交流合作，帶動經濟發展，今天由新竹縣長邱鏡淳、同塔省副省長團晉寶代表簽署。

邱鏡淳表示，中央、地方一條心，將全力推動新南向，合作備忘錄簽訂後，將立即將公文送至內政部，希望得到中央支持。邱鏡淳今分享新竹縣推動單一窗口的經驗，在新竹縣轄內設廠的公司，能透過單一窗口，得到程序、手續上的協助，邱鏡淳也期望，未來在越南的台商能受到相同的照顧，「不會有很多章要蓋」。

同塔省位在越南南部九龍江平原，與胡志明市距離約145公里，人口約166萬人，目前以農業生產為主，未來將逐漸提升到科技、生態園區的方向。

總統府新南向辦公室副參事陳郁仁到場祝賀，他指出，新南向是政府目前推動的重要政策之一，日前雜誌民調也顯示，55％以上民眾，肯定新南向有助於提升經濟發展。越南駐台北經濟文化辦事處大使陳維海表示，台、越文化、生活習慣相似，期盼未來增加合作。

今天締約儀式在新竹縣政府簡報室舉辦，完成後同步展開「新南向經濟響起／台越人才培育結盟論壇」，前駐越南台北經濟文化辦事處大使黃志鵬、越南全國大學高專協會代表─前越南教育部次長陳春爾、台越經濟文化教育發展協會理事長潘道仁等人到場參與。

台越經濟文化教育發展協會去年10月在明新科技大學成立，該校辦理境外專班。論壇中提及，未來可加強青年學子產學合作，並強化數位學習服務，培育師資及碩、博士學位高階管理人才，並提供獎學金，鼓勵台灣優秀青年赴新南向國家見習。越南代表在會中也表示，近年越南是東協的經濟熱點，享有TPP零關稅，成為台商投資的最佳選擇之一。

(中時)