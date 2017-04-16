「腹愁者聯盟」現身屏東 700學子體驗飢餓

屏東700多名學子組成「腹愁者聯盟」，除體驗飢餓，也為災區兒童發聲。（林和生攝）

朝鮮半島戰事升溫，在長期安定的台灣也開始感受緊張氣氛，16日屏東4所高中、700多名學生，組成「腹愁者聯盟」，齊聚屏東高工禮堂，短暫體驗飢餓12小時，除為7月即將到來的飢餓30暖身外，也捐出不進食省下的13萬5000元餐費，資助飽受戰火之苦的災區兒童。

屏東地區首度舉辦的跨校聯合飢餓體驗，由屏東高中、屏東高工、屏榮高中及潮州高中共同參與，為讓學生深刻體會烽火連天感受，特地以難民遭逢的各類景況設計體驗遊戲，像是感受難民營狹小擁擠，一次多人站在報紙範圍逐漸縮小的遊戲，或是為感受難民逃難過程中的驚惶失措而設計的追逐逃亡。

屏東高中二年級林冠宏表示，在專注課業的生活中，較少有機會能接觸公益議題，對於時事也欠缺認識，透過親自體驗飢餓後，除了感受到自己是幸福的，更能發揮同理、開始珍惜身邊所擁有的資源。

台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲說，展望會多年來藉著舉辦飢餓30活動，回應世界上許多重大災難，自2011年敘利亞內戰爆發以來，約有500萬人逃離敘利亞成為流亡難民，其中半數以上都是兒童。

當數以百萬計的兒童無法享受他們應有的幸福童年，被迫面臨失學、早婚或童工，真心讓人覺得不捨，她感謝屏東學子們為災區兒童發聲，以實際行動體驗飢餓、關注敘利亞內戰對兒童造成的影響，更體會到生命教育的意義。

(中時)