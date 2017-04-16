媽祖產業文化祭 糕餅業者巨桃獻壽祈福

2017年台灣媽祖觀光產業文化季巨桃獻壽慶祝媽祖誕辰活動，今天在竹南后厝龍鳳宮登場，苗栗縣糕餅業者以4萬個媽祖平安餅組成巨型藝術壽桃，讓參與信眾除祈求平安，也能了解媽祖文化內涵，廟方並分送壽桃、烘焙五牲糕點及麻糬餅等給民眾，共霑媽祖庇佑。

苗縣糕餅商業同業公會為推廣「苗栗麻糬餅」，結合年度台灣媽祖觀光產業文化季舉辦免費試吃。公會配合媽祖文化祭，以5噸食材做成4萬個媽祖平安餅，打造成寬16尺、高16尺的巨型壽桃裝置藝術向媽祖祝壽，並祈求賜福平安、吉祥、如意。

除了壽桃、鮮花水果等祭品外，糕餅業者以巧手烘培技術製作雞、鴨、魚、豬、羊的「五牲」糕點，十分吸睛討喜。

糕餅公會理事長蔡其宗表示，縣府從2015年開始推動「苗栗縣糕餅產業升級及在地食材應用發展計畫」，透過產業間交流、糕餅講堂培訓及與青年學子產學合作，凝聚縣內餅舖老店或新興烘焙業者向心力，增進研發創新能力。

糕餅業者將客家粢粑結合在地食材，製作出麻糬餅已成為苗栗特色糕餅代表，現場免費分送壽桃給信眾，代表媽祖給予的祝福。

(中時)