媽祖產業文化祭 糕餅業者巨桃獻壽祈福
2017年台灣媽祖觀光產業文化季巨桃獻壽慶祝媽祖誕辰活動，今天在竹南后厝龍鳳宮登場，苗栗縣糕餅業者以4萬個媽祖平安餅組成巨型藝術壽桃，讓參與信眾除祈求平安，也能了解媽祖文化內涵，廟方並分送壽桃、烘焙五牲糕點及麻糬餅等給民眾，共霑媽祖庇佑。
苗縣糕餅商業同業公會為推廣「苗栗麻糬餅」，結合年度台灣媽祖觀光產業文化季舉辦免費試吃。公會配合媽祖文化祭，以5噸食材做成4萬個媽祖平安餅，打造成寬16尺、高16尺的巨型壽桃裝置藝術向媽祖祝壽，並祈求賜福平安、吉祥、如意。
除了壽桃、鮮花水果等祭品外，糕餅業者以巧手烘培技術製作雞、鴨、魚、豬、羊的「五牲」糕點，十分吸睛討喜。
糕餅公會理事長蔡其宗表示，縣府從2015年開始推動「苗栗縣糕餅產業升級及在地食材應用發展計畫」，透過產業間交流、糕餅講堂培訓及與青年學子產學合作，凝聚縣內餅舖老店或新興烘焙業者向心力，增進研發創新能力。
糕餅業者將客家粢粑結合在地食材，製作出麻糬餅已成為苗栗特色糕餅代表，現場免費分送壽桃給信眾，代表媽祖給予的祝福。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。