狀況逐漸回穩 羅華韋：去年「休」出狀況來
富邦悍將羅華韋，開季狀況不穩球速掉到130公里左右，隨後被下放二軍，昨日重返一軍就中繼上場，投1局無失分，逐漸找回去年狀況，他苦笑回應：「自己休息休出一堆狀況來。」
羅華韋去年球季扮演富邦牛棚要角，出賽46場，在投手群中排第4多，自責分率6.33，羅華韋說，去年算是自己第一個完整球季，投球場次也很多，所以秋訓後就讓自己完全休息，將近一個多月沒有碰球。
回到春訓後羅華韋球速與投球動作完全跑掉，羅華韋回應，自己也有點嚇到，完全沒想到會發生這種事情，不過也讓自己有了這個經驗，今年球季結束不會再用這種方式，至少都要維持身體有在動的情況。
下二軍後逐漸找回球速，目前回到一軍，昨役出賽最快球速來到141公里，羅華韋指出，雖然還有調整到最快球速，但有慢慢比較好了，今年就是盡快把自己調整好，努力做好教練交代的工作。
(中時電子報)
關鍵字：羅華韋
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