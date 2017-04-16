中信好棒！張志豪、周思齊、林智勝「連3轟」

中信兄弟1局下「連3轟」第1炮─張志豪。(資料照 鄭任南攝)

中信兄弟6日在洲際球場對Lamigo桃猿長程炮「連3轟」！1局下第2棒至第4棒張志豪、周思齊與林智勝，連打3席對桃猿投手王溢正轟出全壘打，這也是中職史上第6次「連3轟」。

中信兄弟1局下「連3轟」第2炮─周思齊。(資料照 季志翔攝)

中信兄弟前身兄弟象，曾於2003年6月5日對前中信鯨擊出「連3轟」，當時打者是李志傑、王金勇與郭一峰，16日是隊史第2次、也是「中信兄弟」2014年進軍中職以來第1次。

中信兄弟1局下「連3轟」第3炮─林智勝。(資料照 鄭任南攝)

中信兄弟1局下3發全壘打共攻下4分，其中張志豪為2分炮，周思齊與林智勝都是陽春炮。

桃猿此役先發投手王溢正，為史上第5位挨「連3轟」的投手。

(中時電子報)