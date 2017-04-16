仁愛國小百年校慶 祈福儀式原味十足

▲仁愛國小百年校慶原味十足，原住民學生表演原民勇士舞。（楊樹煌攝）

▲原住民學生表演精彩的傳統原住民舞蹈。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱〈左〉在百周年慶頒給─賽德克族畫家美卡‧瓦歷斯傑出校友獎。（楊樹煌攝）

仁愛鄉仁愛國小100歲了，全校師生、校友及退休師長都返回母校同慶，並以原住民祈福儀式及舞蹈，祝福母校生日快樂，場面熱鬧。

仁愛國小歡慶百周年校慶，縣長林明溱、議員廖文賢、仁愛鄉長江子信都出席祝賀，林縣長除肯定仁愛國小辦學績效卓越，百年來作育英才無數，並感謝全體教師認真服務、無私奉獻，讓原鄉教育和，傳統文化傳承不落人後，他期許大家一起努力和扶持，陪伴仁愛國小展露風華照亮新世紀。

校慶活動開始，各年級師生以「仁人相愛‧精采100」主題創意進場，畢業校友也和在學學弟妹們合作演出「彩虹之子‧傳承一百」的賽德克傳統舞蹈拉開序幕，會中林縣長也頒發傑出校友獎牌予5位校友，過程簡單隆重。

校慶表演節目承襲優良傳統，原味十足，還規劃原住民傳統競技、趣味競賽、園遊會、學生藝文成果展、百年文創產品義賣、募款餐會……等，歷史照片暨傳統文物展，也讓人重溫百年風華歲月痕跡。

仁愛鄉農會也以原鄉茶席，分享原鄉好茶風味，另也融合100週年校慶logo，開發百年文創產品義賣，以挹注該校教育基金，活動中，全體親師生及與會嘉賓一同施放氣球，氣球冉冉升空同時，全體齊唱生日快樂歌，帶動校慶最高潮。

(中時)