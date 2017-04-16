羽球》戴資穎新加坡超羽賽摘冠 連5站封后

戴資穎16日以兩個21比15拿下新加坡超羽賽冠軍。(Badminton photo提供)

戴資穎開心拿著新加坡超羽賽冠軍獎盃。(Badminton photo提供)

「世界球后」戴資穎連勝止不住！小戴16日在新加坡超羽賽女單決賽，只花38分鐘，就以21比15、21比15擊敗西班牙前球后馬琳，除了拿下賽史首冠與26250美元獎金，更是連5項賽事奪冠，也把跨季連勝紀錄延續到17場。

面對上周才在馬來西亞頂超賽逆轉擊敗的馬琳，戴資穎開賽雖先丟3分，隨後卻馬上追近，比賽也成拉鋸僵局，不過當打成14平，小戴一口氣連取3分拉開領先差距，帶出7比1攻勢，最後以21比15拿下首局勝利。

第2局前半段仍是互有領先，不過戴資穎率先打破8比8平手僵局，一口氣連拿4分拉開，更努力保住領先優勢，不給馬琳任何追上機會，最終21比15拿下第2局，小戴除了奪下賽史首冠，也是最近遭遇馬琳的4連勝。

賽後發表冠軍得獎感言時，戴資穎滿臉笑容。(Badminton photo提供)

「這邊簡直就像我的主場一樣，感謝球迷都在替我加油，也很高興在此拿下冠軍，」全場一直聽到觀眾用中文喊她名字加油的戴資穎表示，「能被大家如此熱情的加油打氣，是我在比賽最享受的地方。」

戴資穎從去年底的香港超羽賽、超級系列賽總決賽到今年的全英賽、馬來西亞頂超賽、新加坡超羽賽，連5站都摘后冠，展現身為當今世界球后的絕對強大，過去兩度拿過新加坡超羽賽亞軍的她，如今終於順利摘冠。

(中時電子報)