洪心騏挨2轟 富邦悍將5分領先統一獅
前役靠李宗賢再見安打、斬獲2連勝的富邦悍將，16日再度與統一獅交戰，推出傷癒復出的羅力掛帥拚勝，統一獅則由連2場繳優質先發的小將洪心騏應戰，未料，洪心騏首局遇亂流，包括林益全的3分炮在內，挨了4支安打掉4分，反觀羅力雖投出四壞球，但穩住陣腳沒有失分，1局結束，富邦暫4比0領先。
羅力本季因腹肌受傷休兵，直到現在才首度登場，不過首局就展現壓制力，雖然接連解決前2棒打者後，對3棒的潘武雄投出保送，但成功讓高國慶打出內野飛球解危。而前兩戰表現出色的洪心騏，則在首局控球不穩，連挨2支安打後，又對3棒林哲瑄投出觸身球。緊接著胡金龍把握機會，掃出中外野高飛犧牲打，送回第1分。
但洪心騏還未回過神，「神拳」林益全又用一發中右外野3分炮，給他一記重傷害；隨後洪心騏雖穩定下來，解決7棒陳凱倫跟8棒的李宗賢，但1局結束，已經讓富邦取得4分領先。被羅力壓制3局的統一獅，4上總算靠4棒高國慶的中右外野陽春炮追回1分。
然而打線好不容易追回失分，洪心騏卻又被重擊。4下李宗賢敲出安打上壘，並靠觸擊推進到2壘，此時洪心騏雖讓于孟雄打出三壘界外球出局，沒想到2出局後，卻沒躲過林威廷狙擊，讓他一棒扛出左外野的2分炮。獅隊總教練黃甘霖5上也當機立斷，換上王鏡銘中繼，他也未再讓富邦得分。5局結束，富邦6比1領先統一。
(中時電子報)
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