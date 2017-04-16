北韓試射飛彈失敗 中美高官通話對朝鮮局勢交換看法
北韓今晨試射飛彈失敗後，中國大陸國務委員楊潔篪應約與美國國務卿提勒森通話；雙方就當前朝鮮半島局勢交換看法。
新華社報導，楊潔篪表示，不久前，習近平主席和川普總統在海湖莊園舉行成功會晤，為中美關係發展奠定了建設性基調，指明方向，作出了規畫。幾天前，兩國元首還進行了很好的通話。
他說，下階段，雙方應共同努力，按照兩國元首會晤和通電話的精神和共識，加強高層交往和對話，擴大互利合作領域，在相互尊重的基礎上管控分歧，推動中美關係取得更大發展，更好地造福兩國人民和世界人民。
提勒森則表示，美中元首海湖莊園會晤和通電話是積極和富有成果的。美方期待同中方加強溝通，籌備好下階段高層交往對話，共同推動兩國關係不斷向前發展。
報導最後提及，雙方還就當前朝鮮半島局勢交換了看法。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。