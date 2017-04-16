北韓試射飛彈失敗 中美高官通話對朝鮮局勢交換看法

北韓今晨試射飛彈失敗後，中國大陸國務委員楊潔篪應約與美國國務卿提勒森通話；雙方就當前朝鮮半島局勢交換看法。

新華社報導，楊潔篪表示，不久前，習近平主席和川普總統在海湖莊園舉行成功會晤，為中美關係發展奠定了建設性基調，指明方向，作出了規畫。幾天前，兩國元首還進行了很好的通話。

他說，下階段，雙方應共同努力，按照兩國元首會晤和通電話的精神和共識，加強高層交往和對話，擴大互利合作領域，在相互尊重的基礎上管控分歧，推動中美關係取得更大發展，更好地造福兩國人民和世界人民。

提勒森則表示，美中元首海湖莊園會晤和通電話是積極和富有成果的。美方期待同中方加強溝通，籌備好下階段高層交往對話，共同推動兩國關係不斷向前發展。

報導最後提及，雙方還就當前朝鮮半島局勢交換了看法。

(旺報)