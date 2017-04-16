調查近4成陸學者 看GDP進入L型橫槓
根據大陸發起的經濟學人問卷調查顯示，面對GDP經濟成長前景，有55%的經濟學家看好2017年第1季GDP成長將達到6.8%，面對趨勢走向更有37%經濟學家認為，當前經濟已擺脫「L型」的下墜趨勢，進入到L型的橫槓的穩健階段。
經濟學人調查由《經濟觀察報》發起，每季度進行一次。受訪者包括投行、研究機構和政府部門的權威經濟學家。本次調查共回收有效問卷79份。
其中值得注意的是，關於當前經濟處於「L型哪個階段」的問題？與上季調查比較，經濟學家判斷仍然有分歧，但卻更為樂觀。
重陽投資總裁兼首席經濟學家王慶等人，都認為大陸已進入到相對持穩的橫槓階段，調查中表達相同看法的經濟學家比重達37%；認為尚未到走衰末端的為41%；另24%認為剛好到達末端。
(旺報)
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