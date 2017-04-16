高市本周9場徵才 提供5088個工作機會

高雄市勞工局訓練就業中心本周舉辦9場徵才活動，包含校園徵才、數位產業徵才等主題式活動，共有5088個工作機會，其中校園徵才將於19日在義守大學登場；22日的數位產業徵才活動於高雄國際會議廳中心辦理，70K薪資等您來挑戰！

其他徵才有17日上午10點30分在岡山區新移民家庭服務中心，有「威合公司、華泰電子」開出營養室供膳人員、機台作業人員等122個職缺。

18日上午9點30分在勞工局大禮堂有「迪弘生物、摯交公司、第一伸銅、巴沙諾瓦」招募176名員工；下午2點共有2場徵才，「來來超商、鄧記餐飲、中鋼保全、中安廢棄物公司」於三民區本館里活動中心徵求店員、堆高機操作員及廚師等498個職缺；另外於岡山就服站為「川益科技、鉅臣企業、大寶精密工具、連盛皮革」聯合徵求233人。

近期訓就中心陸續辦理校園徵才活動，19日上午9點將在義守大學校本部體育館，邀請燁聯鋼鐵、燁興企業、燁輝企業、日月光半導體、碳佐麻里、台灣港務、金（金廣）連鎖、台全電機、川益科技、神腦國際、申豐特用應材、新台灣農業機械等70家廠商提供超過1900個職缺，類型多元，歡迎即將踏入職場的新鮮人把握機會。

19日下午2點，於左營就服站有名勝食品公司、日月光電子、順遠工程招募廚房助理、清潔管家等207個職缺。

20日下午2點30分於加昌里活動中心有萊爾富國際、華泰電子、正新保全」招募374人；另21日上午10點30分「嘉里大榮物流、康那香居家清潔行、高雄空廚於五甲多功能民眾活動中心，徵求內勤辦事員、儲備幹部、店長等50個職缺。

另勞工局訓就中心與經濟發展局合辦的「數位產業徵才活動」，22日下午1點30分至5點，在高雄國際會議中心辦理，徵才廠商超過65家，其中數位內容暨軟體產業佔65%，包括美維科技、南瓜虛擬科技、眼界科技、義大視覺特效、奧可森遊戲等。

其他業別佔35%，如黑橋牌企業、統一超商」等，提供工程師、設計師、動畫師、業務主管等1400個以上各類職缺；其中聯羿科技、繪聖及鐳揚創智科技等公司開出70K高薪，徵求軟體工程師和資深動畫師；此外，知名虛擬實境體驗館「VR+」製作團隊奧可森也開出大量職缺，徵求數位軟體人才，有興趣的朋友請踴躍參與，各場徵才資訊可洽07-733-0823轉408。

(中時)