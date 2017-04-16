男子偷水果 到案辯稱吃藥不記得

新北市44歲劉姓男子日前在新店區建國路某水果賣場行竊，趁店員不注意時，從貨架偷走2盒櫻桃、1顆火龍果及3串香蕉，店員事後盤點發現水果不翼而飛，調出監視器畫面才發現遭竊並向警方報案，警方昨（15日）將劉男傳喚到案，劉男竟辯稱他有病，常在吃藥後不記得做了什麼事，警方訊後依竊盜罪將他函送法辦。

(中時)