小童軍動手做蛋糕　感謝新移民媽媽

苗栗山城複式童軍團安排小童軍跟蛋糕師傅學做蛋糕，小童軍邊抹奶油不忘偷吃。（黎薇攝）

苗栗山城複式童軍團安排小童軍跟蛋糕師傅學做蛋糕，認真抹上奶油。（黎薇攝）

苗栗山城複式童軍團安排小童軍們跟著蛋糕師傅學做蛋糕，要把蛋糕送給辛苦照顧他們的家人。（黎薇攝）

嫁到台灣10年的越南籍新移民阮明珠（左）帶著2個兒子加入童軍，小兒子把剛做好的蛋糕送給媽媽，謝謝她的照顧。（黎薇攝）

苗栗山城複式童軍團安排小童軍們跟著蛋糕師傅學做蛋糕，要把蛋糕送給辛苦照顧他們的家人。（黎薇攝）

苗栗縣山城複式童軍團今(16)日舉行每月一次的團集會，童軍團員多來自親子家庭，童軍團規畫在母親節前帶小童軍們動手做蛋糕，送給辛苦照顧的媽媽或奶奶。嫁來台灣10年的越南籍新移民阮明珠帶著2個兒子加入童軍團，學習童軍秩序與生活技巧，小兒子把剛做好的蛋糕送給她，「謝謝媽媽照顧」。

苗栗縣山城複式童軍團成立6年多，團員近百人，服務員幾乎都來自教育界，強調「走出校園、走進家庭」，每個月一次的團集會，總團長鍾福貴規畫綁繩結等童軍技能外，也安排舞蹈、運動及多樣活動，讓童軍們學到課堂以外的知識。

下個月就是母親節，童軍團利用團集會部分時間安排童軍們跟著蛋糕師傅動手做蛋糕，從蛋糕體抹奶油、擠花、最後擺上餅乾等裝飾，完成獨一無二的小蛋糕。

越南籍新移民阮明珠帶著唸幼兒園及小學的兒子加入童軍團1年多，她認為在童軍團裡能學習實用生活技巧，還要遵守規定，從小灌輸孩子正確觀念相當重要。

苗栗山城複式童軍團總團長鍾福貴表示，少子化社會親子關係更顯得重要，童軍團規畫多項親子活動與課程，希望能吸引更多家庭加入，增加親子間互動。

(中時)